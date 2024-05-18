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D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл - Харків (295226) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
156,27
Економія: -6,67 грн
149,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
175,85
Економія: -7,85 грн
168,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
156,48
Економія: -7,76 грн
148,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
177,81
Економія: -9,81 грн
168,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
151,80
Економія: -4,48 грн
147,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
162,14
Економія: -10,22 грн
151,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
158,39
Економія: -7,27 грн
151,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
179,46
Економія: -15,59 грн
163,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
158,91
Економія: -5,39 грн
153,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
174,97
Економія: -6,84 грн
168,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
173,43
Економія: -10,00 грн
163,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (1)
176,03
Економія: -7,79 грн
168,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
177,38
Економія: -9,25 грн
168,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
152,22
Економія: -7,50 грн
144,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
174,28
Економія: -6,15 грн
168,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2)
179,46
Економія: -11,33 грн
168,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (2)
164,90
Економія: -5,70 грн
159,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
176,79
Економія: -8,55 грн
168,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (2)
219,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
241,03 грн