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D'OLIVA БАЛЬЗАМ-ДОГЛЯД ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ 15 мл - Харків (295229) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
353,66
Економія: -1,91 грн
351,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
392,60
Економія: -0,47 грн
392,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
460,42
Економія: -3,56 грн
456,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (2)
384,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
391,54
Економія: -1,26 грн
390,28 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
380,00
Економія: -11,40 грн
368,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
465,03
Економія: -5,21 грн
459,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
392,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
422,04
Економія: -3,16 грн
418,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (2)
463,28
Економія: -2,87 грн
460,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (2)
383,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
383,82
Економія: -0,09 грн
383,73 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (2)
480,21
Економія: -0,43 грн
479,78 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
386,94 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
466,22
Економія: -5,21 грн
461,01 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (3)
345,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
348,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
348,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (2)
345,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
460,84
Економія: -0,06 грн
460,78 грн