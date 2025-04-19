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Віск для депіляції обличчя Карамель (Wax for hair removal facial Caramel)
Віск для депіляції обличчя Карамель (Wax for hair removal facial Caramel)
Дніпро
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
76.1 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
100,15
Економія при броні:
-6,72 грн
93,43
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
191.5 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
88,88
Економія при броні:
-3,31 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
243.8 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
99,60
Економія при броні:
-6,17 грн
93,43
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 8
272.6 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
92,62
Економія при броні:
-4,16 грн
88,46
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
374.9 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
105,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Європейська, 48
386.5 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
118,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
390.8 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
108,30
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
392.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
103,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
392.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
105,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
403.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
105,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 16
617.8 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
107,60
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, бульв. Газюка Івана, 3
738.8 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
68,40
грн
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Челсі плюс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
94.2 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
Любисток
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
808.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" ванільний №12
Ельфа ФФ
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