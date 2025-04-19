Віск для депіляції тіла Карамель (Wax depilation body Caramel)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №12
Ельфа ФФ
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
В містах поряд
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, бульв. Газюка Івана, 3
134.1 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №12
Ельфа ФФ
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
448.6 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
542.9 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
121,43
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
543.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
121,14
Економія при броні: -6,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
543.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
121,56
Економія при броні: -7,13 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
623.2 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
626.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
642.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
119,66
Економія при броні: -5,23 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
663.9 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
109,45
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
772.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
774.5 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
115,45
Економія при броні: -6,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
777.2 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
121,00
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
777.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
125,99
Економія при броні: -6,59 грн
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
363.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 7
491.5 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" аргановий №12
Ельфа ФФ
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
871.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
895.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ