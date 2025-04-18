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Віск для депіляції тіла Карамель (Wax depilation body Caramel)
Віск для депіляції тіла Карамель (Wax depilation body Caramel)
Київ
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Аптека
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Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
25.8 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
95,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
126.5 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
122,71
Економія при броні:
-8,28 грн
114,43
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
126.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
118,48
Економія при броні:
-4,05 грн
114,43
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
128.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
118,58
Економія при броні:
-4,15 грн
114,43
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
182.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
120,78
Економія при броні:
-6,35 грн
114,43
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
209.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
110,57
Економія при броні:
-5,20 грн
105,37
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
304.9 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
82,43
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
307.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
114,56
Економія при броні:
-6,10 грн
108,46
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
310.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
119,95
Економія при броні:
-5,52 грн
114,43
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
310.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
127,38
Економія при броні:
-7,98 грн
119,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Газюка Івана, 3
369.1 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №12
Ельфа ФФ
84,50
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
443.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
132,90
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
450.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
146,00
грн
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Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 7
25.5 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" аргановий №12
Ельфа ФФ
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
104.8 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
412.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
434.6 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
466.2 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №12
Ельфа ФФ
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
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