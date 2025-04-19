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Віск для депіляції тіла Карамель (Wax depilation body Caramel)
Віск для депіляції тіла Карамель (Wax depilation body Caramel)
Дніпро
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
191.5 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
109,45
Економія при броні:
-4,08 грн
105,37
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
204.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
121,00
Економія при броні:
-6,57 грн
114,43
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
204.8 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
125,99
Економія при броні:
-6,59 грн
119,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
224.2 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
119,66
Економія при броні:
-5,23 грн
114,43
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 12
272.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
82,43
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
273.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
115,45
Економія при броні:
-6,99 грн
108,46
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
387.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
132,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
392.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
146,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
415.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
95,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
427.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
121,14
Економія при броні:
-6,71 грн
114,43
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
427.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
121,43
Економія при броні:
-7,00 грн
114,43
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
428.2 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
121,56
Економія при броні:
-7,13 грн
114,43
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, бульв. Газюка Івана, 3
738.8 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №12
Ельфа ФФ
84,50
грн
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Аптека є все, що лікар прописав
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
155.2 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека є все, що лікар прописав
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
175.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Селена-фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 7
364.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" аргановий №12
Ельфа ФФ
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
473.9 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
Любисток
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
808.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №12
Ельфа ФФ
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
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