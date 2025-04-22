Віск для депіляції тіла Карамель (Wax depilation body Caramel)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
119,07
Економія при броні: -4,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
119,42
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
120,52
Економія при броні: -6,09 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
126.9 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Лубни, просп. Володимирський, 35
203.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
119,54
Економія при броні: -5,11 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Хорол, вул. Незалежності, 74
236.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
111,79
Економія при броні: -6,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Суми, вул. Іллінська, 12
252.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
253.9 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
116,51
Економія при броні: -8,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Охтирка, пров. Харківський, 2
285.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
122,15
Економія при броні: -7,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
285.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
127,06
Економія при броні: -7,66 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Луцьк, бульв. Газюка Івана, 3
426.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №12
Ельфа ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
560.5 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
567.6 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Гора, вул. Центральна, 7
128.6 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯ серії "CARAMEL" аргановий №12
Ельфа ФФ
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
204.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека є все, що лікар прописав
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
401.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
419.1 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" полуничний полоска №16
Ельфа ФФ
Любисток
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
542.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №12
Ельфа ФФ
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА серії "CARAMEL" ванільний полоска №16
Ельфа ФФ