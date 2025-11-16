Київ
Крем для рук Гірудо дерм
Доступно в 91 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
102,69
Економія при броні:
-6,27 грн
96,42
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Середня, 45
2.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
97,04
Економія при броні:
-4,50 грн
92,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
98,31
Економія при броні:
-5,77 грн
92,54
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
98,66
Економія при броні:
-6,12 грн
92,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
79,17
Економія при броні:
-2,36 грн
76,81
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
95,95
Економія при броні:
-3,41 грн
92,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
102,00
Економія при броні:
-5,58 грн
96,42
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
95,90
Економія при броні:
-3,36 грн
92,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
98,09
Економія при броні:
-5,55 грн
92,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
98,56
Економія при броні:
-6,02 грн
92,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
74,80
Економія при броні:
-3,60 грн
71,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
96,26
Економія при броні:
-3,72 грн
92,54
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
98,07
Економія при броні:
-5,53 грн
92,54
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
74,40
Економія при броні:
-3,20 грн
71,20
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
102,67
Економія при броні:
-6,25 грн
96,42
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
97,66
Економія при броні:
-5,12 грн
92,54
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
72,98
Економія при броні:
-3,14 грн
69,84
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
98,74
Економія при броні:
-6,20 грн
92,54
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
72,03
Економія при броні:
-2,19 грн
69,84
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
99,00
Економія при броні:
-6,46 грн
92,54
грн
Забронювати
