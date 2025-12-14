Київ
Про товар
Ціни
Крем для рук Гірудо дерм
Крем для рук Гірудо дерм
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 45 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
78,60
Економія при броні:
-4,20 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
65,04
Економія при броні:
-2,39 грн
62,65
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Саксаганського Панаса, 39/7
3.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
78,25
Економія при броні:
-3,85 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
77,50
Економія при броні:
-3,10 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
80,12
Економія при броні:
-4,12 грн
76,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
77,26
Економія при броні:
-2,86 грн
74,40
грн
Забронювати
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
82,50
Економія при броні:
-4,98 грн
77,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
82,04
Економія при броні:
-4,52 грн
77,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
78,63
Економія при броні:
-4,23 грн
74,40
грн
Забронювати
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
58,13
Економія при броні:
-2,26 грн
55,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
65,16
Економія при броні:
-2,51 грн
62,65
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
77,47
Економія при броні:
-3,07 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
80,80
Економія при броні:
-3,28 грн
77,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
79,45
Економія при броні:
-5,05 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
77,23
Економія при броні:
-2,83 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
59,72
Економія при броні:
-2,76 грн
56,96
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
65,84
Економія при броні:
-3,19 грн
62,65
грн
Забронювати
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
79,09
Економія при броні:
-4,69 грн
74,40
грн
Забронювати
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, 16
4.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
77,62
Економія при броні:
-3,22 грн
74,40
грн
Забронювати
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
66,17
Економія при броні:
-3,52 грн
62,65
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню