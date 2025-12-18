Київ
Про товар
Ціни
Крем для рук Гірудо дерм
Крем для рук Гірудо дерм
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 25 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
76,72
Економія при броні:
-2,32 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
59,57
Економія при броні:
-2,61 грн
56,96
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
65,44
Економія при броні:
-2,79 грн
62,65
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
77,06
Економія при броні:
-2,66 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
77,50
Економія при броні:
-3,10 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
80,21
Економія при броні:
-2,69 грн
77,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
79,54
Економія при броні:
-5,14 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
66,77
Економія при броні:
-4,12 грн
62,65
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
77,84
Економія при броні:
-3,44 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
78,78
Економія при броні:
-4,38 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
80,01
Економія при броні:
-2,49 грн
77,52
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
78,60
Економія при броні:
-4,20 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
80,94
Економія при броні:
-3,42 грн
77,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
82,11
Економія при броні:
-4,59 грн
77,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
78,58
Економія при броні:
-4,18 грн
74,40
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
95,75
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
81,46
Економія при броні:
-3,86 грн
77,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
77,20
Економія при броні:
-2,80 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
77,90
Економія при броні:
-3,50 грн
74,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA INTENSIVE HANDS серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 60 мл №1
МНВО Біокон
80,88
Економія при броні:
-3,36 грн
77,52
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню