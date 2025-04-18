Дюкро кертіол P.S.O. шампунь
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
728,69
Економія при броні: -39,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
767,86
Економія при броні: -28,67 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
774,92
Економія при броні: -35,73 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
780,94
Економія при броні: -41,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 200 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
718,92
Економія при броні: -29,38 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
3.9 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
3.9 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
4.2 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
ДЮКРЕЙ КЕРТІОЛ P.S.O. ШАМПУНЬ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРОТИ ЖИРНОЇ СТІЙКОЇ ЛУПИ ТА ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ 125 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік