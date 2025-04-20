Бальзам Арніка і кінський каштан Чергова аптека Еколла
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
59,24
Економія при броні: -3,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
56,21
Економія при броні: -3,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
55,30
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
57,53
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
56,05
Економія при броні: -4,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
54,67
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
54,80
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
56,48
Економія при броні: -4,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
55,43
Економія при броні: -2,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
58,48
Економія при броні: -3,99 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
55,61
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
54,75
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
54,75
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
56,24
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
55,15
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
55,52
Економія при броні: -3,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
55,08
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон