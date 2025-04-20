Бальзам Арніка і кінський каштан Чергова аптека Еколла
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
55,38
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
54,59
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
58,28
Економія при броні: -3,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
56,58
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
56,51
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
56,07
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
56,58
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
56,34
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
58,92
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
55,19
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
55,44
Економія при броні: -2,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
55,49
Економія при броні: -2,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
55,73
Економія при броні: -2,99 грн