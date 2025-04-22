Бальзам Арніка і кінський каштан Чергова аптека Еколла
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
59,00
Економія при броні: -3,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
53,44
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
57,39
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
52,96
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
59,35
Економія при броні: -3,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
43,07
Економія при броні: -1,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
59,20
Економія при броні: -3,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
58,05
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г №1
МНВО Біокон