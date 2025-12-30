Київ
Крем-бальзам для рук Чергова аптека Еколла
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 244 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
57,61
Економія при броні:
-3,74 грн
53,87
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
61,00
Економія при броні:
-13,78 грн
47,22
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
56,41
Економія при броні:
-2,54 грн
53,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
62,30
Економія при броні:
-2,72 грн
59,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
56,13
Економія при броні:
-2,29 грн
53,84
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
61,00
Економія при броні:
-1,22 грн
59,78
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
63,13
Економія при броні:
-3,55 грн
59,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
58,18
Економія при броні:
-2,33 грн
55,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
48,19
Економія при броні:
-2,80 грн
45,39
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
57,76
Економія при броні:
-1,90 грн
55,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
57,07
Економія при броні:
-3,22 грн
53,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
57,24
Економія при броні:
-3,41 грн
53,83
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
56,59
Економія при броні:
-2,77 грн
53,82
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
55,81
Економія при броні:
-1,95 грн
53,86
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
55,71
Економія при броні:
-1,85 грн
53,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
57,92
Економія при броні:
-2,10 грн
55,82
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
67,61
Економія при броні:
-3,77 грн
63,84
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
58,59
Економія при броні:
-2,70 грн
55,89
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
66,83
Економія при броні:
-3,02 грн
63,81
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
67,73
Економія при броні:
-3,90 грн
63,83
грн
Забронювати
