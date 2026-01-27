Харків
Про товар
Ціни
Крем-бальзам для рук Чергова аптека Еколла
Крем-бальзам для рук Чергова аптека Еколла
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 125 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
65,16
Економія при броні:
-2,93 грн
62,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
59,04
Економія при броні:
-2,92 грн
56,12
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
1.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
66,05
Економія при броні:
-3,75 грн
62,30
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
54,20
Економія при броні:
-2,90 грн
51,30
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
54,20
Економія при броні:
-2,90 грн
51,30
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
1.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
54,20
Економія при броні:
-3,37 грн
50,83
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
1.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
54,20
Економія при броні:
-2,90 грн
51,30
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
54,20
Економія при броні:
-2,90 грн
51,30
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
58,44
Економія при броні:
-10,12 грн
48,32
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
59,24
Економія при броні:
-10,92 грн
48,32
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
54,20
Економія при броні:
-8,60 грн
45,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
65,52
Економія при броні:
-3,23 грн
62,29
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
54,20
Економія при броні:
-2,90 грн
51,30
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
54,20
Економія при броні:
-2,90 грн
51,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
56,79
Економія при броні:
-2,65 грн
54,14
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
55,73
Економія при броні:
-1,88 грн
53,85
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
54,20
Економія при броні:
-3,37 грн
50,83
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Космічна, 23
2.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
57,89
Економія при броні:
-2,05 грн
55,84
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
2.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
54,20
Економія при броні:
-3,37 грн
50,83
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
57,71
Економія при броні:
-1,87 грн
55,84
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню