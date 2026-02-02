Чернігів
Про товар
Ціни
Крем-бальзам для рук Чергова аптека Еколла
Крем-бальзам для рук Чергова аптека Еколла
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 22 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
57,57
Економія при броні:
-3,84 грн
53,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
59,52
Економія при броні:
-7,16 грн
52,36
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
59,49
Економія при броні:
-7,13 грн
52,36
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
59,12
Економія при броні:
-3,30 грн
55,82
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
56,14
Економія при броні:
-2,27 грн
53,87
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
59,12
Економія при броні:
-3,29 грн
55,83
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
56,44
Економія при броні:
-2,62 грн
53,82
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
58,95
Економія при броні:
-3,05 грн
55,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
59,48
Економія при броні:
-3,65 грн
55,83
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
58,92
Економія при броні:
-3,08 грн
55,84
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
58,59
Економія при броні:
-2,74 грн
55,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
59,11
Економія при броні:
-3,26 грн
55,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
57,38
Економія при броні:
-3,54 грн
53,84
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
58,53
Економія при броні:
-3,67 грн
54,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Миру, 194
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
59,02
Економія при броні:
-3,14 грн
55,88
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
58,71
Економія при броні:
-7,84 грн
50,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
58,74
Економія при броні:
-2,91 грн
55,83
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
59,76
Економія при броні:
-8,91 грн
50,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
58,59
Економія при броні:
-2,72 грн
55,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ РУК із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
59,26
Економія при броні:
-3,45 грн
55,81
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню