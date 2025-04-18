Бальзам для ніг Екстракт п'явки
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
104,44
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
106,63
Економія при броні: -7,13 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
5.7 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
104,46
Економія при броні: -4,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
7.2 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
7.5 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
103,71
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 4
7.5 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 23
8.4 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
10.0 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
106,40
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
10.5 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишняківська, 12
10.8 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
12.2 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
104,63
Економія при броні: -5,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Освіти, 5
13.3 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 14-А
14.2 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
19.8 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
100,49
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
19.9 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм