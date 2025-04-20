Бальзам для ніг Екстракт п'явки
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, бульв. Вороного Миколи, 7-Б
8.2 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Карбишева, 3-А
20.3 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
39.0 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
42.8 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 6-А
115.8 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 5
116.2 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
124.0 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
129.4 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
132.7 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
132.8 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
105,84
Економія при броні: -6,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
135.6 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
135.7 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
136.2 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
138.1 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
138.1 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
138.1 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
129,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
142.2 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
142.6 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
146.6 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм