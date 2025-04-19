Бальзам для ніг Екстракт п'явки
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
5.4 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
10.1 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Арсенича Миколи, 14-А
16.4 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 6-А
33.0 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
65.7 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
70.9 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
129,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
93.3 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
108.0 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
114.7 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Карбишева, 3-А
116.0 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, бульв. Вороного Миколи, 7-Б
124.8 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Копили, вул. Запорожця Ігоря, 2-Б
124.9 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
132.6 км
БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл №1
Голден-Фарм
105,04
Економія при броні: -5,54 грн