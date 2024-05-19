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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл - Київ (165707) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
90,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
87,73
Економія: -11,72 грн
76,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
83,92
Економія: -15,03 грн
68,89 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
84,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
97,13 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
86,15
Економія: -2,58 грн
83,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
95,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
71,53
Економія: -3,24 грн
68,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (2)
86,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 44/2
Всього: упаковка (1)
86,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Всього: упаковка (1)
71,55
Економія: -3,26 грн
68,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (1)
87,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
86,54
Економія: -10,57 грн
75,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 4
Всього: упаковка (2)
97,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (8)
95,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 23
Всього: упаковка (2)
96,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (2)
95,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
72,37
Економія: -4,08 грн
68,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 12
Всього: упаковка (2)
86,53 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 34
Всього: упаковка (2)
101,40
Економія: -33,10 грн
68,30 грн