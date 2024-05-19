БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл - Київ (165707) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
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Київ, вул. Гарматна, 39-В
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 44/2
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 23
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 12
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 34