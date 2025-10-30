Київ
Крем для рук від зморшок і пігментних плям
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
64,30
Економія при броні:
-12,27 грн
52,03
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
67,00
Економія при броні:
-14,85 грн
52,15
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
63,35
Економія при броні:
-3,56 грн
59,79
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
62,93
Економія при броні:
-10,91 грн
52,02
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
63,62
Економія при броні:
-11,65 грн
51,97
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
67,00
Економія при броні:
-14,85 грн
52,15
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
64,00
Економія при броні:
-12,03 грн
51,97
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
65,52
Економія при броні:
-3,68 грн
61,84
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
61,79
Економія при броні:
-2,08 грн
59,71
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
65,65
Економія при броні:
-3,83 грн
61,82
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
62,85
Економія при броні:
-3,06 грн
59,79
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
63,47
Економія при броні:
-2,81 грн
60,66
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
62,87
Економія при броні:
-6,68 грн
56,19
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
65,76
Економія при броні:
-3,89 грн
61,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
64,19
Економія при броні:
-10,49 грн
53,70
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
63,33
Економія при броні:
-9,63 грн
53,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
63,97
Економія при броні:
-4,23 грн
59,74
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
72,58
Економія при броні:
-3,72 грн
68,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
63,61
Економія при броні:
-5,72 грн
57,89
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ВІД ЗМОРШОК ТА ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 75 г №1
МНВО Біокон
72,88
Економія при броні:
-4,07 грн
68,81
грн
Забронювати
