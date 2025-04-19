Бальзам Адамов корінь і гірчиця Чергова аптека Еколла (альзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,52
Економія при броні: -3,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
54,80
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
54,97
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,40
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,74
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,10
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,54
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,71
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,79
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,07
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,54
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
57,40
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,88
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,58
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
57,11
Економія при броні: -3,48 грн