Бальзам Адамов корінь і гірчиця Чергова аптека Еколла (альзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,57
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,15
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
57,42
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,31
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,61
Економія при броні: -3,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,25
Економія при броні: -3,51 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,58
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,71
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
54,79
Економія при броні: -2,05 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
57,49
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,06
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон