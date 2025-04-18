Бальзам Адамов корінь і гірчиця Чергова аптека Еколла (альзам Адамов корень и горчица Дежурная аптека Эколла)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 378 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,16
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,73
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
57,52
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
60,40
Економія при броні: -16,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
42,51
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,71
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,07
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
57,08
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,05
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
54,71
Економія при броні: -1,97 грн