Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,78
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,74
Економія при броні: -4,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,56
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
30,44
Економія при броні: -1,64 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
35,74
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
30,86
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
207.9 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,66
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
227.2 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,60
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Герасимчука Академіка, 12-Б
251.5 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,08
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
461.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,57
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
463.0 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
466.2 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
467.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,66
Економія при броні: -1,21 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
469.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,50
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
475.7 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
31,00
Економія при броні: -3,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Юності, 8-Б
482.4 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
581.0 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон