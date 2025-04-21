Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
41,26
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
28,32
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
38,34
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,74
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,50
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
8.1 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,34
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
12.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
28,81
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,82
Економія при броні: -1,40 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
39.0 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
50.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
113.0 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,82
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 57
113.2 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,56
Економія при броні: -3,73 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
113.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
113.4 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,45
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
116.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
31,90
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
116.9 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,51
Економія при броні: -2,66 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
121.7 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
28,58
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
121.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
28,23
Економія при броні: -1,05 грн