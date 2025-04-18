Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
1.2 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Берестин, вул. Полтавська, 91-А
89.7 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Охтирка, вул. Широка, 2
102.1 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
29,42
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
190.6 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
44,50
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
193.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,50
Економія при броні: -4,09 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
196.7 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,89
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
196.7 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,64
Економія при броні: -1,78 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
202.5 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
202.5 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,80
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 57
202.7 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,40
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
202.9 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,72
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
218.4 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
28,22
Економія при броні: -1,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
227.7 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
251.1 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,39
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
251.2 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,81
Економія при броні: -1,01 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
251.5 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
252.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,01
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон