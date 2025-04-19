Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
43,98
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
7.0 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,24
Економія при броні: -2,78 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
26.2 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,96
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 57
26.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,20
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
26.4 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,17
Економія при броні: -3,35 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
26.5 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
32.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,25
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
32.5 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
31,81
Економія при броні: -1,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
64.5 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,00
Економія при броні: -2,14 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
64.6 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,65
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
70.2 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
36,02
Економія при броні: -1,12 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
70.9 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
37,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
71.7 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,19
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
71.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
71.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
72.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
36,10
Економія при броні: -1,26 грн