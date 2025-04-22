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Каолін збагачений
Каолін збагачений
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
31,00
Економія при броні:
-3,00 грн
28,00
грн
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Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
126.6 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
27,16
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
25,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
27,00
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
129.6 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,50
Економія при броні:
-8,40 грн
24,10
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,00
Економія при броні:
-6,00 грн
28,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
131.1 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,74
Економія при броні:
-2,25 грн
32,49
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
132.2 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
133.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,45
Економія при броні:
-1,97 грн
32,48
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
135.6 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
33,93
Економія при броні:
-1,47 грн
32,46
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 8-Б
155.0 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
27,86
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лохвиця, вул. Героїв України, 14-К/2
188.0 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
28,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Широка, 2
285.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
28,76
Економія при броні:
-1,05 грн
27,71
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Герасимчука Академіка, 12-Б
306.6 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,80
Економія при броні:
-2,40 грн
32,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
315.0 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
27,16
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
322.5 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
27,90
Економія при броні:
-1,02 грн
26,88
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
343.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
34,01
Економія при броні:
-1,56 грн
32,45
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Берестин, вул. Полтавська, 91-А
377.8 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
32,16
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
391.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
27,16
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
398.3 км
КАОЛІН ЗБАГАЧЕНИЙ ("БІЛА ГЛИНА") 100 г №1
Дон
31,96
Економія при броні:
-1,10 грн
30,86
грн
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