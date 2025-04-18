Бальзам ялиця і сабельник Чергова аптека Еколла
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 353 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
40,33
Економія при броні: -2,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,68
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,26
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
59,90
Економія при броні: -15,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,28
Економія при броні: -2,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,71
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,13
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
57,08
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
54,70
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
54,71
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
58,49
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
57,67
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,30
Економія при броні: -2,67 грн