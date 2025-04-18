Бальзам ялиця і сабельник Чергова аптека Еколла
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,30
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,35
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,25
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
55,40
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
56,30
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г №1
МНВО Біокон