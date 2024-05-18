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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЯЛИЦЯ І САБЕЛЬНИК" із серії "ЧЕРГОВПА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г - Харків (181399) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 292 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
44,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
47,80
Економія: -4,74 грн
43,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
45,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
44,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
44,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
50,73
Економія: -6,73 грн
44,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (3)
45,48 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
46,27 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
45,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
44,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
45,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
44,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
48,25
Економія: -5,56 грн
42,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
45,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
46,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
45,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
46,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
45,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
46,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
49,96
Економія: -6,88 грн
43,08 грн