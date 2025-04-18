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Доліва гідро кеа плюс крем зволожуючий з гіалуроновою кислотою
Доліва гідро кеа плюс крем зволожуючий з гіалуроновою кислотою
Харків
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Зачиняється о 20:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
492,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
492,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
582,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
469,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
403,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
439,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
469,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
148.2 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
443,60
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.8 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
423,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
165.2 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
423,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
165.4 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
403,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 139-В
165.9 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
582,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
174.8 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
239,75
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Шахтарської Слави, 22
182.7 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
492,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Незалежності, 3
183.6 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
403,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
185.2 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
492,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
187.9 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
403,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
188.4 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
403,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 102-А
188.6 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
403,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
189.7 км
D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл №1
Натурварен
403,70
грн
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