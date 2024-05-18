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D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл - Харків (189347) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Всього: упаковка (1)
240,72 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
389,00
Економія: -69,00 грн
320,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
374,00
Економія: -54,00 грн
320,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
Всього: упаковка (1)
234,32 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
321,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
379,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (2)
439,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Звенигородка, вул. Чорновола В'ячеслава, 36
Всього: упаковка (1)
225,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
382,96
Економія: -2,46 грн
380,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
343,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
382,78
Економія: -6,59 грн
376,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
383,48
Економія: -2,66 грн
380,82 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
343,00
Економія: -10,29 грн
332,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
378,09 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
345,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
322,79
Економія: -0,88 грн
321,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
347,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (2)
412,72
Економія: -0,11 грн
412,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
346,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (1)
382,67 грн