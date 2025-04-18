Зубна щітка Орал-B про експерт все в одному (Toothbrush Oral-B pro expert all in one)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Європейська, 85
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 9
6.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна