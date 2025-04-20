Зубна щітка Дель капітано фемелі
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "PASTA DEL CAPITANO" FAMILI/ФЕМІЛІ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ'Ї №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
64,33
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
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Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
58,03
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
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Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
58,73
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
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65,43
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
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Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
65,28
Економія при броні: -3,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
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61,10
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
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52,09
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
5.1 км
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Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
53,41
Економія при броні: -5,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
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58,65
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
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52,43
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
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65,69
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
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58,85
Економія при броні: -4,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
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57,88
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
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62,55
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
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65,73
Економія при броні: -4,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
9.2 км
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58,53
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
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54,31
Економія при броні: -2,57 грн
В містах поряд
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Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
45.1 км
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65,29
Економія при броні: -3,70 грн
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Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
45.1 км
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55,83
Економія при броні: -2,20 грн
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
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64,02
Економія при броні: -2,43 грн