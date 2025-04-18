Зубна щітка Дель капітано фемелі
Київ (адресу не вказано)
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Аптека низьких цін
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "PASTA DEL CAPITANO" FAMILI/ФЕМІЛІ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ'Ї №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
66,05
Економія при броні: -4,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
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66,71
Економія при броні: -3,03 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
7.5 км
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Аптека низьких цін
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Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
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63,98
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Червиновський, 2-В
7.6 км
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64,31
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека ніжних цін
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
8.4 км
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64,54
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека низьких цін
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Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
8.5 км
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65,94
Економія при броні: -4,35 грн
Мед-сервіс
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Київ, вул. Виговського Івана, 10-М
8.6 км
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Аптека низьких цін
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Київ, вул. Срібнокільська, 22
8.8 км
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64,96
Економія при броні: -3,37 грн
Аптека низьких цін
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Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
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65,53
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
8.9 км
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65,25
Економія при броні: -3,66 грн
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Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
8.9 км
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68,43
Економія при броні: -4,75 грн
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Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
9.3 км
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65,71
Економія при броні: -4,12 грн
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Київ, вул. Дзюби Івана, 17
9.8 км
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66,22
Економія при броні: -4,63 грн
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Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
10.2 км
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64,85
Економія при броні: -3,26 грн
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Київ, вул. Вереснева, 24
10.4 км
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65,80
Економія при броні: -4,21 грн
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Київ, просп. Берестейський, 125-А
12.0 км
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Економія при броні: -4,32 грн
В містах поряд
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Вишневе, вул. Святоюріївська, 10/2
13.0 км
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Економія при броні: -4,54 грн
Віталюкс
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Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
14.6 км
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Аптекар
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Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
17.5 км
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