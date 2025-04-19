Зубна щітка Дель капітано фемелі
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "PASTA DEL CAPITANO" FAMILI/ФЕМІЛІ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ'Ї №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
65,43
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
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Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
66,15
Економія при броні: -4,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
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Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
64,31
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
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64,02
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
6.8 км
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64,12
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
7.0 км
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65,32
Економія при броні: -3,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
7.8 км
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64,70
Економія при броні: -3,11 грн
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Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
8.1 км
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67,82
Економія при броні: -4,14 грн
Аптека низьких цін
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Дніпро, пров. Вільний, 2-А
8.8 км
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64,42
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека шар@
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
8.8 км
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65,94
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
8.9 км
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65,26
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
8.9 км
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65,19
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека шар@
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
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55,87
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
10.5 км
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61,79
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
10.6 км
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Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
64,12
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 1
12.4 км
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Економія при броні: -2,45 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 21-А
13.2 км
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В містах поряд
Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
21.7 км
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Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
21.8 км
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Економія при броні: -4,35 грн
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Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
26.2 км
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Економія при броні: -2,90 грн