Зубна щітка Орал-бі комплекс п'ятибічне очищення (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
9.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
151.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
155.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
155.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
158.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
163.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
261.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
263.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
266.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
267.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
268.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
279.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
285.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
289.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Медична, 1-А
378.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Залізничне, 57
399.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
399.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
400.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble