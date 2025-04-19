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Зубна щітка Орал-бі комплекс п'ятибічне очищення (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Зубна щітка Орал-бі комплекс п'ятибічне очищення (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Львів
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 34-Г
349.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
83,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
464.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
68,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 34
465.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
469.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
95,30
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Залізничне, 57
469.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
109,10
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
488.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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Економ аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Медична, 1-А
533.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
579.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
616.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
667.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
95,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
677.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
68,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
679.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
70,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
701.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
70,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
718.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
83,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
718.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
68,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
718.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
70,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
719.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
68,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
720.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
68,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
777.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
777.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
64,60
грн
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