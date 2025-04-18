Зубна щітка Орал-бі комплекс п'ятибічне очищення (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Залізничне, 57
5.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 34
6.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
7.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
В містах поряд
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
20.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Економ аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Медична, 1-А
67.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 34-Г
143.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
155.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
211.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
275.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
347.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
348.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
349.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
350.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
352.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
356.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
356.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
356.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
365.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble