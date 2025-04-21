Зубна щітка Орал-бі комплекс п'ятибічне очищення (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
113.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
115.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
116.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
117.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
124.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
138.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
141.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
144.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
155.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
198.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Економ аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Медична, 1-А
302.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
316.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
345.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Залізничне, 57
345.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B КОМПЛЕКС П'ЯТИСТОРОННЄ ЧИЩЕННЯ 40, середня №1
Procter & Gamble