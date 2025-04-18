Зубна щітка Орал B чистота, свіжість, сила
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
41,15
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
5.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
38,24
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
6.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
7.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
38,37
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
8.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
8.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
38,19
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
8.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
38,84
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
8.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
8.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
8.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
42,01
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
9.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
38,89
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-З
9.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
42,03
Економія при броні: -2,47 грн