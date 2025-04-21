Зубна щітка Орал B чистота, свіжість, сила
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
41,71
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
41,04
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
41,59
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
41,93
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
38,03
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
38,61
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
40,99
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
37,92
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
37,77
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
41,78
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
41,87
Економія при броні: -2,31 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
42.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
49.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
49.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
83.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
42,15
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
83.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
41,55
Економія при броні: -1,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
83.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
42,49
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
84.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
38,22
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
84.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
42,16
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
85.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
41,66
Економія при броні: -2,10 грн