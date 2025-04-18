Зубна щітка Орал B чистота, свіжість, сила
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
2.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1ЧИСТОТА! 2СВІЖІСТЬ! 3СИЛА! 40 №1
Проктер енд Гембл