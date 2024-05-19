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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) КРЕМ SPF30 ЩОДЕННИЙ 50 мл - Львів (375912) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
190,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
284,22
Економія: -45,23 грн
238,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
235,90 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
234,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
235,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
235,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
270,55
Економія: -69,10 грн
201,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
278,32
Економія: -38,99 грн
239,33 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
235,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
235,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
235,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
191,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
235,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
235,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
281,32
Економія: -80,04 грн
201,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
235,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
235,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
276,45
Економія: -37,14 грн
239,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
213,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
235,90 грн