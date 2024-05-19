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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) КРЕМ SPF15 ЩОДЕННИЙ 30 мл - Львів (228921) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
167,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
249,92
Економія: -25,84 грн
224,08 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
207,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
154,82 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
206,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
207,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
207,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
174,19
Економія: -8,34 грн
165,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
176,90
Економія: -7,83 грн
169,07 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
207,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
207,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
207,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
154,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
207,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
207,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
207,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
207,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
207,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
221,27
Економія: -14,33 грн
206,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
187,32 грн