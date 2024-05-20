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БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЦИБУЛЕВО-ЧАСНИКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХОГО ТА УШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ" 200 мл - Запоріжжя (344731) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (2)
86,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
87,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
99,05
Економія: -8,99 грн
90,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
90,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (1)
106,92
Економія: -16,93 грн
89,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1)
87,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (2)
90,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1)
104,47
Економія: -10,39 грн
94,08 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (2)
79,15
Економія: -5,16 грн
73,99 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
82,89
Економія: -5,29 грн
77,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
91,21
Економія: -13,64 грн
77,57 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (2)
86,70
Економія: -5,74 грн
80,96 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (3)
99,52
Економія: -9,28 грн
90,24 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Всього: упаковка (1)
72,42 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
78,49
Економія: -5,13 грн
73,36 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: упаковка (1)
104,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
102,95
Економія: -12,56 грн
90,39 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
103,22
Економія: -13,26 грн
89,96 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
84,03
Економія: -6,43 грн
77,60 грн