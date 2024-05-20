Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЦИБУЛЕВО-ЧАСНИКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХОГО ТА УШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЦИБУЛЕВО-ЧАСНИКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХОГО ТА УШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ" 200 мл - Одеса (344731) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
99,01 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
78,13
Економія: -4,88 грн
73,25 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
127,30 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
101,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Всього: упаковка (1)
89,80 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
111,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 32
Всього: упаковка (2)
107,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
92,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Южна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
111,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 66
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Всього: упаковка (1)
104,21
Економія: -13,82 грн
90,39 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Архітекторська, 22
Всього: упаковка (1)
86,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
101,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
82,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (2)
108,90 грн